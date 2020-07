Da li je ovo najsigurniji tiket? Džesi Lingard nastavlja u prepoznatljivom ritmu

Mančester Junajted je nastavio sa dobrim partijama posle restarta.



Solskjerovi puleni nemaju poraz po povratku sa korona pauze. Iako je sredinom sezone izgledalo nemoguće, "crveni đavoli" imaju sve u svojim nogama kada se priča o plasmanu u Ligu šampiona.



Malo ljudi bi se opkladilo na to posle prvih dvadesetak utakmice u PL, ali opklada na učinak Džesija Lingarda deluje kao "sigurica".



Makar je to jedan navijač i demonstrirao. Mladić se opkladio da Lingard neće imati ni gol ni asistenciju tokom ove sezonu u Premijer ligi, juče je Džesi odigrao pola sata, ali nije uspeo da razočara 'vernog' fana. Ove sezone nije imao uspeha u ligi, ali je u kup takmičenjima postigao dva gola i dve asistencije.



Naredne dve utakmice Junajteda su Vest Hem i Lester u PL, malo je očekivati da će ovaj tiket pasti uzimajući u obzir da je Englez imao slabu minutažu posle povratka. Navijač bi mogao da unovči 135.30 funti na uloženih 3.30.



Deluje da će ga Lingard "ispoštovati".



Lingard making me sweat tonight. 36 down, 2 to go. @JesseLingard pic.twitter.com/6BEBxBdSG6