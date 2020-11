Da li je ovo najgori evropski šampion svih vremena?

Vrlo je teško donositi ovakve stavove, ali kada se pominju šampioni, nekako ovaj tim „Filipsovaca“ navode kao primer da je u fudbalu sve moguće.Oni su pre neočekivanog trijumfa osvojili dve domaće titule, ali su prodali Ruda Gulita Milanu, pa su u novu sezonu ušli sa smanjenim očekivanjima. Jasno, bilo je tu materijala, recimo Ronald Kuman je ubrzano krčio put ka velikim stvarima, smenu generacija je preživeo Erik Gerets, legendarni belgijski kapiten, a tog leta je umesto Gulita doveden Soren Lerbi iz Monaka, Verovalo se da je Danas istrošen posle godina u Ajaksu i Bajernu, kao i zemljak Frank Arnesen velika zvezda koja je odigrala poslednju sezonu i oprostio se sa najvažnijim peharom u karijeri.Jasno, bili su tu reprezentativci golman Van Brukelen, Van Erle, Van de Kerkof, i naravno najbolji strelac Vim Kift, ali osim što je Gus Hidink imao malo igrača, zameralo im se da igraju rezervisan, ružan fudbal, što je u Holandiji jeres.Ali, da li je baš bilo tako?Jer oni su dobili na startu Galatasaraj sa 3:0, a onda strepeli u revanšu jer su Turci vodili sa 2:0, a „Filipsovci“ nekako preživeli do kraja. To je poslužilo medijima, jer je turski šampiona bio daleko od ozbiljnih klubova da se dodatno uvere da protiv jačih rivala, PSV nema šta da tražiSamo, lako su dobili bečki Rapid sa dve pobede, da bi posle mučenja protiv Bordoa prošli zbog gola u gostima. Teško ih je bilo gledati protiv upornih Francuza, ali kada se sve sabralo, nekako su prošli u polufinale.Da li ih je Real potcenio, ili se desilo nešto drugo teško je reći. Jer, čuvena „Quinta del Vulture“, predvođena Butrahenjom je na putu do polufinala eliminisala Bajern, aktuelnog prvaka Porto i Maradonin Napoli, dakle teže ne može da se zamisli, Da li ih je to opustilo pred prvi meč u Madridu, ko zna, tek kada je Ugo Sančez sa penala pogodio mrežu Van Brukelena činilo se da će „Los Blankosi“ koji su više od dve decenije čekali titulu lako do finala. Samo, već posle dvadesetak minuta je Linskerns izjednačio, stadion ućutao, a onda je krenula opsada gola. I tu je do izražaja došao najveći kvalitet PSV Ajndhovena. Branili su se zubima, teško je to drugačije opisati. Odoleli su do kraja i sa tim zlatnim golom otišli u svoje „selo“ (ironično sebe zovu seljacima, jer ih potcenjuju iz većih gradova, Amsterdama i Roterdama).U revanšu ponovo isto, završilo se 0:0, Hidinkov bunker je izdržao pa je PSV protiv svih prognoza stigao do pozicije da se bori za titulu prvaka Evrope. A sa druge strane, te večeri u Štutgartu je bila Benfika. Favorit, ali sa teretom prokletstva Bele Gutmana. „Orlovi“ su imali Mozera, Dita, Alvara Magaljaeša nekoliko strašnih Brazilaca, Šalana je igrao, Mats Magnusom i Dijamantinjo su bili opasnost za svaki tim.Ali, strah od poraza je paralisao Portugalce. Iskreno, ne zna se ko je bio gori, rezultat je naravno 0:0 i posle penala u kome je holandski prvak bio nepogrešiv, Veloso je popustio, pa je krenulo veliko slavlje. PSV je osvojio i ligu i kup, dakle tripletu, a Benfika je potvrdila svoju zlu kob, bili su drugi u Evropi, domaćoj ligi, a izgubili su i finale Liga kupa.Ostala je priča o najgorem šampionu Evrope svih vremena, ali to većinom govore timovi koje je PSV eliminisao, pre svega Real...