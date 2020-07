Da li je Ole za volanom? Sinoć smo videli PET velikih grešaka !

Mančester Junajted je sinoć eliminisan u polufinalu FA kupa od strane Čelsija. "Crveni đavoli" su ubedljivo, više igrom no rezultatom, pregaženi od strane "plavaca" sa kojima je Solskjer imao pozitivnu statistiku od preuzimanja kormila kluba sa "Old Traforda".



Jasno da su igrači, stručni štab i navijači okrenuti prema Premijer ligi i poslednja dva kola. "Đavoli" će igrati sa Vest Hemom i Lesterom, "lisice" su blizu da 'prospu mleko' pošto su juče dekasirani sa 3:0 od strane Kejna i Totenhema.



Ipak ako Junajted igra kao sinoć, Rodžers i "lisice" imaju čemu da se nadaju. Engleski mediji su izdvojili pet pogrešnih poteza koji idu na savest Norvežanina.



1. Gde je Serhio Romero?

Jasno da je prvi krivac Junajtedove eliminacije De Hea koji je 'dao' dva gola Čelsiju, protiv trećeg nije ni mogao mnogo šta, bio je to autogol Megvajera. Romero je igrao u pet utakmica FA kupa, četiri je Junajted prošao bez primljenog gola.



2. Pogba i MekTominaj nisu smeli da budu na klupi

Previše defanzivno je izašao Junajted sa Matićem i Fredom, protiv Kovačića i Žoržinja ova linija je imala dosta problema. Bruno Fernandeš nije mogao da pomogne toliko u defanzivi.



3. Previše defanzivna igra

Deluje da je Solskjerov plan bio - poslati loptu Rašfordu. Deluje da su igrači Junajteda počinjali svoje kombinacije previše duboko, što je čudno jer znaju kako da igraju sa Čelsijem, ipak su oh dobili tri puta ove sezone igrajući fudbal zasnovan na krilima.













4. Marsijal na KLUPI?!

Francuz je u sjajnoj formi, njega je u startnoj postavi zamenio Džejms. I kada je ušao posle povrede Baija Marsijal nije uspeo da se snađe, deluje kao igrač koji nije navikao da krene sa klupe.



5. 15 minuta početka meča

Tokom prvog perioda igre Čelsi je dozvoljeno da radi šta hoće, "plavci" su imali bolje šanse, veći posed i kontrolu nad mečom. U proteklim utakmicama Junajted je bio taj koji je napadao rivala od prvog minuta u talasima. Sinoć to nismo videli.



Solskjeru prestoji pomenute utakmice sa "čekićarima" i Lesterom, jasno da bi povratak u LŠ brzo izbrisao jučerašnji meč, ali drugačija postavka i igra je moranje ako se želi do elite.