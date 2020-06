Da li je Nejmar opravdao očekivanja u Parizu? Bivši saigrač kaže - NE!

Sadašnji fudbaler Rome Havijer Pastore govorio je o svojim nekadašnjim saigračima, Nejmaru i Zlatanu Ibrahimoviću.



Za Nejmara kaže da nije pokazao svoj maksimum u Parizu.



"Mogao je dati više PSŽ-u nego što jeste. Znam ja da on u svojoj glavi smatra da je broj jedan i da misli da može sve da uradi.



Ako se oseća dobro, onda može pobeđivati mečeve, a ima mentalitet da bude dobar kao Mesi i Ronaldo, ali je poenta biti na pravom mestu", rekao je Pastore.



Šta kaže za Ibru?



"On je veoma jak, super kompletan napadač. Imao sam sjajnu hemiju sa njim na terenu. On je najbolji kapiten kog sam ikad imao jer se bori do smrti za svoje saigrače, daleko je od one arogancije koju pokazuje pred kamerama", rekao je Havijer Pastore.