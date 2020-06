Da li je moguće? VAR opet pogurao Real Madrid?!

Real Madrid večeras gostuje Real Sosijedadu, što je možda i najteže gostovanje ekipe Zinedina Zidana do kraja prvenstva.Real je poveo golom Serhija Ramosa na samom startu drugog poluvremena, a onda je krenula bura.Adnan Januzaj je ušao u igru i posle nekoliko minuta postigao je pogodak sa distance, ali je on poništen zbog ofsajda.Naime, Mikel Merino je navodno zasmetao Tibu Kurtoi, iako se on nije ni pomerio niti na bilo koji način uticao ni bio toliko blizu lopti. Pogledajte pogodak OVDE . Na narednoj fotografiji se vidi koliko je Merino bio daleko od lopte i da nije toliko smetao, ali procenite sami da li je ovo za ofsajd.