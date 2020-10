Da li je Gvardiola zaista nevaspitan?

I dalje se priča o sukobu menadžera Sitija i Portoa. Konseisao i Gvardiola su u žučnoj raspravi razmenili vatru, a posle pobede, Pep je otišao pravo u svlačionicu, nije pružio ruku kolegi.



On je pred novinarima nešto kasnije rekao da je sve prenaduvano, da je dobar prijatelj sa trenerom Porta, ali je Konseisao imao drugu priču.



"Gvardiola je nevaspitan, vređao je našu zemlju što je verovatno najniže i izazvaće reakciju kod svakog Portugalca. Stvarno imam mnogo da učim od njega kada je u pitanju pritisak na sudije, protivničke igrače i klupu. Mi smo anđeli, posle ovoga što sam video", rekao je iznervirani Konseisao.



Oba trenera su imala primedbe na suđenje, Konseisao da je penalu prethodio faul nad njegovim igračem, Pep da je Pepe nagazio namerno Sterlinga.



Mediji i dalje pokušavaju da saznaju šta je tačno rekao Gvardiola protivničkom treneru, ali se pretpostavlja da je uvreda bila upućena na račun Portugalaca i njihove sklonosti ka incidentima na terenu.



Gvardiola nikada nije dozvolio da bude uvučen u rat reči sa Murinjom, iako je rekao da ne možete da kupite klasu, i da ne bi voleo da ga ljudi porede sa Murinjom van terena.



"To je njegova teritorija, tu je on kralj, možda bi mu trebalo dati trofej za ono što radi van terena", bio je ironičan Gvardiola.







Sa Klopom ima drugačiji odnos, izbije temperament, ali uvek se stiša na vreme, mada je rekao da iz Liverpula lažu kada tvrde da ne troše novac i podsetio ih koliko su uložili samo u Van Dajka i Alisona. Uz to on je primetio da je Sadio Mane ikona Liverpula, sjajan igrač koji ume da padne i prevari sudiju.



"Mnogo se puta to desilo, ali to je njihov kvalitet", rekao je Gvardiola, a Klop mu je poručio da je bezobrazan.



Gvardiola se kačio sa medijima u Engleskoj, rekao da BBC ne vodi računa o svom prestužu nakon nekoliko kritika, ali i pitanja o penalu.



"Vi ste BBC treba da pričate o fudbalu, ne o sudijama", rekao je Pep.







On je svojevremeno izbacio Turea iz tima nakon prozivke od stranje menadžera afričkog igrača, priča se da osim Ibrahimovića, na kraju svog mandata nije govorio sa Mesije i da je zbog toga 2012. otišao iz kluba.



Ali, za razliku od većine menadžera Pep je sačuvao imidž dobrog momka i preterano mu je učitavati nevaspitanje, tim pre što je odgovarao na napade likova kao što su Rajola, Murinjo koji su često u sukobu sa ostalim ljudima iz sveta fudbala.