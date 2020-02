Da li Čelsijeva sezona propada? Lamps ogorčen, hoće li proći kao Konte i Sari?

Sve je funkcionisalo u Čelsiju, tačnije prvi deo sezone je bio bolji od očekivanog, dok nije skinuta zabrana kupovine u januaru. To je podiglo ambicije, najavljivanja su pojačanja koja će pomoći klubu da ostane u top 4, ali nije učinjeno ništa, nije doveden ni napadač, klub je ostao na Ejbrahamu, klincu koji je prestao da daje golove. Nije otišao Žiru, ali u njega Lampas nema poverenja.



Kada je završen prelazni rok i kada je bilo jasno da Čelsi ostaje bez pojačanja, Lampard je gorko konstatovao da su "Plavci" sada autsajderi u trci za četvrto mesto.



To je navodno iznervirali čelnike kluba, ali Lampard je legenda Čelsija i sigurno mu nije lako protivurečiti, tim pre što u ovom trenutku zaista nije jasno kako Čelsi za mesec dana nije uspeo da dovede pojačanje u špicu. Opcija je bilo malo, ali suviše su pregovarali, dvoumili se i na kraju ostali praznih šaka.



Sada, posle loših rezultata, oni su izgubili prednost na četvrtom mestu imaju samo četiri boda više od Totehnema, koji se pojačao.



"Svi su se pojačali i Šefild i Junajted koji su blizu", nije krio Lampard da je razočaran.



Napad je, kako tvrde mediji uperen na Marinu Granovskaju koja je odlučila da ne troši novac, ali nije ni prodala igrače poput Pedra, Žirua, Alonsa i Emersona Palmijerija kako bi dovela svežu krv. Uz to, Čelsi je dobio veliki novac i za Azara.



Drugi nivo sukoba je Kepa Arizabalaga. Lamps ga je sklonio sa gola, šansu dao veteranu Kabaljeru što je takođe zabrinulo klub. Jer, menadžer je natuknuo da Kepa nije rešenje i da će na leto tražiti novog golmana, ali problem je što je Baskijac rekordno pojačanje, plaćen je 80 miliona evra, nemaju kome da ga prodaju verovatno ni za polovinu te sume.



Čelsi je dobio dve od poslednjih sedam utakmica u PL, Ejbraham je odigrao čak 2442 minuta, dao 15 golova, ali igra povređen. Koliko recimo Lampard ne veruje Bačuaiju neka pokaže podatak da je protiv Lestera umesto izmorenog Ejbrahama uveo vezistu Rosa Barklija.



Ima i gorih vesti, odmah posle pauze u PL, moraju da igraju sa Junajtedom i Totenhemom, pre Bajerna i Lige šampiona.



Priča se da je neko drugi u pitanju, da bi Čelsi već razmišljao o zameni za leto, sećate se kako su prošli Konte i Sari nakon sukoba sa direktorima kluba, ali svejedno, mnogi smatraju da se sezona raspada i da je Lamps morao da dobije veću podršku kluba