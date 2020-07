Ekipe Fulama i Brentforda boriće se u utorak na ''Vembliju'' za plasman u Premijer ligu!

Brentford je prvi stigao do finala pošto je bio bolji od Svonsija, a večeras je Fulam i pored poraza na svom terenu od 2:1, uspeo da eliminiše Kardif zahvaljujući pobedi od 2:0 iz prvog meča

U oba polufinalna susreta, Fulam je nastupio bez povređenog Aleksandra Mitrovića, svog najboljeg strelca, ali ono što navijače kluba sa ''Krejven Kotidža'' sada najviše brine je da li će ''Mitro'' biti spreman za finale.

Naravno, posle večerašnjeg revanša sa Kardifom, trener Fulama Skot Parker je odgovorio i na to pitanje, ali nije mogao da da siguran odgovor.

''Pratićemo iz dana u dan stanje sa Mitrovićevom povredom, ali nadam se da će moći da igra u utorak'', poručio je on.



