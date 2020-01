Da je sačekao, Anćeloti bi danas opet dobio posao! Vezuv proključao!

U Napoliju cirkus. Sinoć, posle novog poraza i nakon što je tim nastavio da posrće, usledio je novi kazneni kaarantin, ekipa će tu ostati do kup utakmice sredinom nedelje. Pričalo se o ostavci Gatuza koji je osvojio tri boda u pet kola šampionata.



On je demantovao, rekao da neće ostati par meseci, da tim mora da radi i da se vrati principima, da se previše priča o stvarima van terena i da je ono što se dogodilo protiv Salcburga, odnosno odbijanje tima da ode u karantin, žestoko poremetilo odnose, da je teško vratiti sve u normalu.



Gatuzo se navodno sukobio sa igračima još u poluvremenu, pljuštale su kritike, a njegova sreća je što je Anćeloti našao angažman. Da nije, kako pišu napuljski mediji, on bi od jutros bio vraćen na klupu u dobrom starom italijanskom stilu, pošto bi ostao na platnom spisku kluba.



Ovako, De Laurentis to ne može da učini, ali može da dovede drugog trenera, Napoli je samo deset bodova iznad zone ispadanja, niko ne pominje Evropu i Ligu šampiona i čini se da je ovaj tim daleko od nekog ozbiljnijeg izazova. Ostaje kup, Napoli čeka Lacio u četvrtfinalu u utorak, gosti su u strašnoj formi, ako Napolitanci ispadnu, moguće je da će to biti kraj za Gatuza.



Ali, koga dovesti?



Niko ne želi da prihvati vruć krompir, mnogi se klade na Reju koji je dobar prijatelj sa De Laurentisom, ali on je selektor Albanije.



Niko nije imao ovako lošu seriju na klupi Napolija od početka veka i Zdenjeka Zemana. Što se transfera tiče, pominje se dolazak Politana kome je propao transfer u Romu, kao i Cimikasa, levog beka Olimpijakosa, koga hoće i Arsenal. Problem je što Napoli ne može da proda Gulama, ali realno, ko će u ovoj situaciji razmišljati o prelaznom roku.



Gatuzo se izvinio navijačima, rekao da tim zaslužuje da ih gađaju paradajzom, ali veruje da može Napoli da izvuče iz krize. Doduše, on je jedan od retkih koji to misli...