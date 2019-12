Da je neko drugi umesto Solskjera, zna se! Ovako, da li će ponovo dočekati Gvardiolu?

Ponovo pritisak, nakon blamiranja protiv davljenika Votforda, još jednom se pojavljuju informacije da se Ole Gunar Solskjer približava kraju jednogodišnje avanture na klupi "Đavola".



"Da je neko drugi, da nema taj nostalgični prizvuk uz sebe, odavno bi bio smenjen", tvrde mediji.



Pojedini komentatori, poput Krega Barlija kažu da bi Norvežanin odmah trebalo da ode, kako bi neko drugi odradio prelazni rok, pojačao ekipu i pokušao da se domogne top 4.



Drugi ukazuju da Junajted čeka sudbina Milana koji je posle Alegrija menjao trenere kao na traci i nije napravio ništa gotovo deceniju. Najgore vesti slede, Junajted ne ume da igra protiv timova koji se brane, dobili su derbije, ali za tuđu defanzivu nemaju rešenja.



"Jedina pozitivna stvar je povratak Pogbe", kaže Solskjer posle bolnog poraza i dodaje da je prvo poluvreme ličilo na njegov oproštajni meč.



Doduše, on bi zaista mogao da usledi, do početka 2020. Junajted čeka duel kod kuće protiv Njukasla koji igra iznad svih očekivanja i teško prima golove. Sledi gostovanje u Barnliju gde je zaista teško izvući bodobe, pa onda prvog januaru 2020. odlazak na "Emirejts" protiv Arsenala.



Sezonu nastavljaju u FA kupu, na gostovanju Vulvsima, pa onda u Liga kupu dočekuju Mančester Siti. Problem za Solskjera je to što bi mogao da ne dočeka novi meč protiv Gvardiole, serija loših rezultata tokom praznika bi mogla da znači smenu.



U tom slučaju, jasno je da bi ga zamenio Poketino, koji čeka poziv, a odbio je da čeka Real Madrid...