Da je Iličić umesto Dibale...

Bivši italijanski reprezentativac Antonio Kasano dao je zanimljiv intervju u domovini gde je posebno pohvalio napadača Atalante Josipa Iličića.



Slovenački fudbaler igra sezonu karijere, postigao je 21 pogodak u svim takmičenjima i najzaslužniji za plasman Atalante u četvrtfinale Lige šampiona, pošto je Valensiji dao četiri gola u osmini finala.



"Da je Iličić kojim slučajem upoznao Gasperinija pre deset godina, postao bi jedan od pet najboljih fudbalera na svetu. Da je na mestu Paula Dibale u Juventusu, ceo svet bi pričao o njemu", poručio je Antonio Kasano.



On je takođe najavio blistavu karijeru jednog mladog igrča River Plejta, u pitanju je 20-godišnji Horhe Karaskal.



"Igrač koji će biti buduća zvezda? Karaskal iz Rivera, to je 20-godišnji Kaka", istakao je Kasano.



Kasano nije mogao da se ne osvrne na pandemiju virusa Korona.



"Ako ljudi nastave da izlaze iz kuća, sve će biti isto i 2040. godine. Pre dve sedmice mislio sam da je to nešto preuveličano, a sada mislim da treba da se plašimo i da budemo oprezni. Zato, ostanite kod kuće, gledajte filmove i pravite decu", zaključio je Kasano.