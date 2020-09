Da, 45 minuta je dovoljno, zašto smo danas dobili transfer godine?!

Dok je sa jedne strane bio tim koji će ovog leta potrošiti 300 miliona evra da renovira tim i napravi ga dostojnim borbe za vrh Premijer lige, na drugoj smo videli 10 puta manje plaćenog jednog igrača, komadića koji nedostaje za savršeni Liverpul.



Da, usudiću se da kažem da je 45 minuta bilo dovoljno da Tijago Alkantara bude proglašen najboljim transferom ove baksuzne 2020. godine.



Pre svega, takav igrač, u najboljim godinama, za 30 miliona evra je popularno, žargonski rečeno - "krađa".



Tijago je na poluvremenu ušao u igru umesto lakše povređenog Hendersona i doneo je Klopovoj ekipi sve ono što joj je nedostajalo u utakmicama kada treba da "slomi" rivala - brži, tačniji, lucidniji pas i "mozak" na sredini terena.



Možete do sutra da hvalite Hendersona i Vajnalduma, Fabinja i Milnera, koji su ključni za Liverpulove uspehe, tačnije, osigurači da bi TAA i Robertson mogli po 20 puta na utakmici da budu krila, ali šta kada to ne prolazi?



Setite se samo dvomeča sa Atletikom iz Madrida i mnogo sličnih utakmica, protiv i slabijih rivala, kada Klopov fudbal nije prolazio, šta ste opažali da im nedostaje?



Pa, sve ono što je Tijago danas pokazao za 45 minuta. Imao je 75 dodavanja, više od svakog igrača Čelsija, iako je igrao duplo manje. Preciznost 90,4%, od toga je imao 56 dodavanja na protivničkoj polovini. Od tih dodavanja, valjalo bi istaći da su bila brža i drugačija, ona koja "lome" linije protivničkog tima i otvaraju prostor saigračima i daljoj akciji. Ukratko, Tijago jednim pasom može da pokvari koncept rivala, napravi razliku, jer vidi ono što drugi ne vide. To smo najbolje videli u finalu LŠ protiv Parižana, i pre toga kada je uništio Barsin vezni red, a da nije usprintao.







Istina, napravio je Tijago i penal, no, to su mu navijači već oprostili, jer, mogli su da vide da je Alkantara najsavrešniji komadić koji nedostaje. Prvo, zato što donosi novu dimenziju u sredini, ali i danas smo to takođe videli - Fabinjo će zbog toga dobiti novu ulogu, štopera, i deluje da će tako i odbrana biti još jača.



Vežite se, Liverpul sprema još jednu senzacionalnu sezonu, posle osvajanja Lige šampiona i potom Premijer lige. Čekamo šta će sve osvojiti u ovoj.



Ali, sada možemo da konstatujemo, Tijago, za 30 miliona, sa svim onim što donosi u skoro savršeni tim, jeste pojačanje godine.