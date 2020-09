Golman Ararata Stefan Čupić je često u poslednjim nedeljama u medijima u Srbiji, razlog je utakmica njegovog tima protiv Crvene zvezde, ali i činjenica da je ovaj golman navijač Partizana u košarci, kako on kaže.



On je u izjavi za "Sport klub" rekao da mu nije jasno zašto je došlo do promene domaćinstva.



"Ne znam zbog čega se desila promena domaćinstva. Mogu da kažem da mi je žao što se ne igra u Jermeniji. Igraće se na Kipru, upravo sam saznao.