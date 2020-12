Čudesni svet Mina Rajole, treneri ga mrze, Ser Aleks najviše! Ali, igrači ga obožavaju...

„Neću da razgovaram sa tobom bez njega“



„Dobro, dovedi ga“.



Ulazi Pogba.



„Pole ne želiš da potpišeš“.



Rajola: „Ne želimo da potpišemo ugovor“.



Ferguson: „Ćuti, pi...“



Rajola nije baš uzbuđen, ne zna šta znači reč „twat“ na engleskom.



Rajola: „Ovoliko bi mogao da platiš moje čivave, imam dve kod kuće, ponudi im ugovor“.



Ferguson: „Ti si pi...“



Tako je izgledao poslednji od dva razgovora Ser Aleksa i Mina Rajola u vreme kad je Pogba 2012. godine razmišljao o ponudama Junajteda i Juventusa. Izabrao je na nagovor Rajole, Italijane, vratio se četiri godine kasnije kada je Ser Aleks bio u gornjim ešalonima kluba, ambasador bez uticaja na „Old Trafordu“.











Škot ne krije, Rajola je jedan od dvojice ljudi koje mrzi najviše na svetu. Ali, Mino istera svoje, njegovi igrači ga vole, Ibrahimović ga naziva svojim „omiljenim ludakom“. Jer, to će potvrditi svi, za svoje klijente, nekadašnji pica majstor je spreman na sve.



Znate li kako se upoznao sa Ibrom?



Šveđanin ga je želeo za agenta, dogovorili su sastanak u jednom restoranu u Amsterdamu, Zlatan, tada još dečko koji obećava je došao „Poršeom“. Rajola ga je izvređao, rečima da mu takav statusni simbol ne treba i da nikoga neće impresionirati automobilom već onim što će pokazati na teren. Tako je počelo, kasnije ga je odveo u Juventus, kada „Kopljanici“ nisu želeli da ga puste, sumnjalo se da ga je Rajola naterao da udari Van de Varta i preti da će mu polomiti obe noge, Ajaks nije imao kud.













Ali, neke od tih priča znate, kako onu na primer da je srušio stolicu i pobacao sve sa stola Dortmundovog predsednika Vackea, kada nije želeo Mihtarijana da pusti u Junajted, do one da ga je Galijani sprečavao na finalu Lige šampiona u Rimu da se zaleti na Gvardiolu, posle onoga što se desilo sa Ibrom. Pepa zove „psom“, sjajnim trenerom i lošim čovekom, ali je želeo da mu uvali neke svoje igrače, što je Gvardiola otkrio pre par godina. Siti naravno ni za živu glavu neće da kupi Rajolinog fudbalera.



Mino je kod oca u piceriji izučio zanat, tu su se skupljali fudbaleri, prvi transfer je bio Aron Vinter koga je odveo u Lacio gde mu je Curva Nord zviždala svaki put kad primi loptu zbog boje kože. Jedne večeri Vinter je uz strah otvorio vrata posle lupnjave, na vratima je bio pijani, goli Gaza koji mu je rekao da ne brine, da će se on lično obračunati sa svakim ko uvredi Holanđanina na rasnoj osnovi. Zbog toga Rajola obožava Gazu.















Samo postoji jedna priča o fudbaleru koga se retko ko seća, koja pokazuje kakav je Rajola.



Naime, Rodi Turpin, mladi štoper Ajaksa je na vreme shvatio da nema kvalitet za veliki klub, ali je imao sreću da mu je Rajola agent. Mino je sa njim otišao na pregovore sa De Grafšapom.



Ponuđena im je suma veća od one koju je igrač zarađivao u Amsterdamu.



Rajola je povikao: „Nismo došli ovde da nas vređaš. Znaš li koliko on zarađuje u Ajaksu. Hajde Rodi, da ne gubimo vreme“.



Rajola je ustao, zbunjeni fudbaler krenuo za njim, ali je predsednik De Grafšapa zaustavio menadžera i njegovog igrača. Dvadesetak minuta kasnije je Turpin dobio četvorogodišnji ugovor sa De Grafšapom o kome nije ni sanjao.



„Rajola me je obezbedio za ceo život“, napisao je u jednoj ispovesti u holandskim medijima. Jasno, nije imao kvalitet ni za klub iz Dotenhema, ali je ostao sve četiri godine. Povukao se posle toga i posvetio studijama. Završio je ekonomiju i danas je jedan od savetnika poznatih hiolandskih igrača za ulaganja, napravio je sjajnu karijeru van fudbala.











Kada igrači ne poslušaju Mina, obično pogreše. Baloteli je tvrdoglavo želeo da ode iz Sitija, Rajola mu je ispunio želju, prokockao je karijeru. Mino ga nije ostavio na cedilu. Donaruma je ostao u Milanu, iako je mogao do sada da bude Bog u PSŽ, odbio je 12 miliona, duplo veći novca. I sada može da dobije isto, ali izgleda da ne želi iz Italije. Kada je već tako, Rajola je sredio starijem bratu slavnog golmana da potpiše ugovor sa Milanom, to je bio uslov, i da ničim izazvan zaradi miliona evra.



Ono što je Rajola koristio godinama je da se ljudi koji vode klubove ne razumeju u posao, oslanjaju se na instinkt i ne dopuštaju pametnijima van fudbala da preuzmu konce. On se u tome složio sa mišljenjima igrača poput Zendena kome nije bilo jasno kako je većina klubova na niskom nivou organizacije i ne brine o igračima u koje su uložili novac.



Recimo dok je Berluskoni bio vlasnik Milana, Rajola je to objašnjavao.



„Kad igrača boli glava, oni dođu i stave mu pilulu u usta, njegovo je da proguta. U Interu ti kažu da imaš bogat ugovor i da nađeš nekoga da ti to učini. Zbog toga je Milan svetlosnim godinama ispred Intera“, pričao je agent svojevremeno.



Kada je sumnjivi Jonghong Li preuzeo „Rosonere“, Rajola je odmah rekao.



„Ovo su neki prevaranti, pa za te ljude niko ozbiljan nije čuo u Kini“.













I bio je u pravu.



Ne ide uvek sve glatko, Lukaku ga je otpustio jer ga je Rajola odveo u Mančester Junajted, umesto u Čelsi gde je želeo, Razlog? Rajola je uz Ibru i Lukakua želeo da proda i Mihtarijana na „Old Traford“ kako bi kontrolisao stvari. A doveo je i Pogbu zbog koga sada „Đavoli“ žele da prekinu sve kontakte sa ovim agentom. Samo, Laporta će verovatno preuzeti Barselonu, šta mislite u kakvim je odnosima sa Rajolom. Prijatelji su, a Mino ima Halanda. Moraš da budeš dobar sa njim kako bi doveo njegove igrače.



Nemao više prostora, ali obećavam pisaćemo još o Rajoli. Za kraj, Blatera je nazvao dementnim, Klopa „gov...“ i lošim trenerom, Krojfu i Pepu je poručio svojevremeno da bi bili sjajni partneti u kartama u ludnici, a kada je Skols kritikovao Pogbu i tražio da proteraju i Francuza i njegovog agenta, Mino je imao odgovor.



„Taj lik je toliko neuspešan u svemu posle fudbala da mu je ostalo jedino da priča gluposti, kako ga ne bi zaboravili. Skols ne bi prepoznao lidera ni da se ser Vinston Čerčil pojavi pred njim“, rekao je Rajola o „Riđem Nindži“.