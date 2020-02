Čudesni De Brujne diše za vratom Tijeriju Anriju, Pep VS Vest Hem - 9/9!

Fudbaleri Mančester Sitija pobedili su na svom stadionu ekipu Vest Hema rezultatom 2:0 (1:0) u poslednjem meču u 26. kolu Premijer lige.

I večeras, heroj Sitija bio je Kevin De Brujne, koji je stigao do svoje 16. asistencije i gotovo je nemoguće da ne obori rekord Tijerija Anrija, koji je u jednoj sezoni imao ukupno 2:0.

Belgijanac je najpre asistirao Rodriju u 30. minutu, da bi u 62. povisio na 2:0.





Kao što smo najavili i pre utakmice, Siti je večeras bio unapred "upisan", jer Pep Gvardiola ima 100% učinak protiv "Čekićara".



Tako je bilo i večeras, od prvog minuta, Vest Hem se nije pitao ništa, Siti je preuzeo inicijativu, prešao čitavim timom na protivničku polovinu i tamo se "igrao fudbala".



Gabrijel Žezus je imao nekoliko opasnih situacija pred golom, nije se baš proslavio, mogao je i bolje da reaguje u određenim situacijama.



Kun Aguero je takođe imao dve lepe prilike, u jednoj situaciji je tražio i penal, ali sudija nije delio isto mišljenje.

I onda, 30. minut, De Brujne za početak beleži asistenciju, idealan centaršut iz kornera, a Rodri pogađa glavom za 1:0. Do poluvremena, još dve dobre prilike na obe strane, David Silva je propustio veliku posle dodavanja Bernarda, da bi na drugoj Antonio prvi put pripretio Edersonu, ali nije bilo promene rezultata.U drugom poluvremenu, Siti je nastavio da dominira, nije mnogo "zapinjao", ali je u 62. minutu zasluženo došao do drugog gola. De Brujne je odigrao do Bernarda, potom mu gotovo oduzeo loptu u nastavku trka i pogodio prvi ugao - 2:0.