Čudesan put Tea Ernandesa, najboljeg levog beka Evrope?

U Realu ga proglasili najgorim pojačanjem i to će se pokazati kao najveća greška Zinedina Zidana.



Teo Ernandes igra svoj fudbal karijere, tek mu je 23 godine, a mnogi ga već sada smatraju najboljim ili za jednog od najboljih levih bekova Evrope.



On je leta 2017. godine stigao u Real iz Atletiko Madrida za 24 miliona evra, ali se nije naigrao pored Marsela, pa je otišao na pozajmicu u Real Sosijedad.



Nakon sezone u San Sebastijanu, Paolo Maldini je odlučio da mu pruži šansu i Milan je platio 20 miliona za njegov transfer iz Reala.



Ako je u prvoj sezoni bio vrlo dobar, sada je odličan, pošto je do sada postigao četiri gola i dodao pet asistencija na 20 mečeva.



Prema Transfermarketu, njegova vrednost je sada 45 miliona evra, što znači da je na tržištu i veća. No, Milan nema nameru da ga proda, bori se za titulu, povratak u Ligu šampiona niko ni ne dovodi u pitanje, a Teo dokazuje da među najboljim levim bekovima na svetu...







Da li je Real Madrid pogrešio kada ga je pustio da ode u Milan?







Iste godine kada je platio dva i po puta više za Ferlana Mendija iz Liona...