Čudan neki odnos, Murinjo pretio Matiću da će ga oterati iz kluba na poluvremenu!

Slobodno možemo da kažemo da Nemanja Matić i Žoze Murinjo imaju dugu zajedničku istoriju, pre neki dan je Matić rekao da je Murinjo najbolji tip na svetu kada pobedi, ali da kada tim izgubi onda se treba kriti od njega na treningu.



Murinjo ga je dovodio dva puta u svoje klubove, prvo u Čelsi kada se vratio, i to u zimu 2014. a potom je Matić za trenerom krenuo iz "Plavaca" u Junajted.



Murinjo je izjavio da ceni Matića kao najboljeg čoveka sa kojim je radio, i dok je bio na "Old Trafordu" Srbin je bio standardan. Sećate se verovatno kako ga je zamenio na jednom meču, pošto ga je uveo u igru, i iako je bio iznerviran, Matić nije rekao ništa, kao profesionalac je prihvatio odluku.



To je kasnije navelo Murinja da istakne Matića kao primer svim drugim igračima i izjavi da boljeg čoveka među fudbalerima nije sreo.



Ali, nije među njima dvojicom bilo sve idealno.



To je otkrio nekadašnji član mladog tima Čelsija Džordan Huton koji je posle pet osvojenih kupova u mlađim kategorijama sa Čelsijem pozvao na letnje pripreme 2014. sa klubom.



Za sadašnjeg igrača MK Donsa to je bio trenutak karijere, šansa da trenira sa idolima, odigrao je nekoliko prijateljskih utakmica, ali preplašio ga je sukob Murinja i Matića.



"Bilo je to na jednoj od prvih pripremnih utakmica, protiv Vimbldona, Murinjo je pretio Matiću da će ga oterati iz kluba na poluvremenu, ako ne podigne nivo igre. To mi je otvorilo oči, šta znači vrhunski fudbal. Posle smo otišli na turneju i upijao sam stvari od starijih igrača", dodao je ovaj fudbaler.







Matić je tada bio šest meseci u klubu, kasni je Murinjo čudio kako su uopšte 2011. mogli da puste Srbina da ode iz Čelsija, kako rekosmo odveo ga je sa sobom u Junajted.



Želeo ga je navodno i sada u Totenhemu, ili se tako spekulisalo, ali na kraju Matić se ustalio i kod Soslkjera i produžen mu je ugovor na još godinu dana.