Crvena revolucija, vlasnici Liverpula rešili, stiže najveće pojačanje iz Amerike!

Gledali ste "Moneyball".



Bilija Bina, junaka ove priče igra Bred Pit, u osnovi, bavi se usponom generalnog menadžera i manjinskog akcionara Ouklend Atletiksa koji je osmislio novi sistem u bejzbolu, koji optimizuje ulaganje u igrače i uloženi novac.



U principu radi se o igračima koji su ili odbačeni u većim klubovima, ili potcenjeni, u odnosu na sumu, pa Ouklend iako sa malim ulaganjima nosio sa većim klubovima igrao u plej ofu a jedini su tim u istoriji bejzbola koji je dobio 20 utakmica u nizu.



Binova teorija je bila dobitna u prošloj deceniji, Red Soksi su probali da ga angažuju za 12.5 miliona dolara po sezoni, ali on je odbio i ostao u Ouklendu gde je dogurao do drugog čoveka kluba, tačnije potpresednika bejzbol operacija.



Džon Henri nije uspeo da ga dovede u Boston, ali hoće u Liverpul, Bin je veliki fudbalski fan, AZ Alkmar ga je angažovao kao savetnika, a ima udeo u Barnsliju. Recimo i to da je sjajan prijatelj sa Vengerom, da je dosta učio od Ser Aleksa i da će ovo za njega biti velika pozornica.







"Moneyball" nije nov u fudbalu, slično je sa dobrim rezultatima prvo u Dankoj, a onda u Brentfordu primenio vlasnik londonskog kluba Metju Benam.