Crno na belo - Realov budžet osakaćen, Perez povukao radikalni potez!

Kako je preneo do detalja madridski As, Real Madrid razmatra opciju da smanji primanje celoj ekipi za 30& za celu sezonu 2020/21!



Bez obzira na činjenicu što su igrači pristali da do kraja tekuće sezone imaju smanjena primanja za 10%, to neće biti dovoljno da se pokrije rupa u budžetu, koja nije mala.



As je do detalja otkrio da je struktura Realovog budžeta podeljena na sledeći način: 161 milion evra dolazi od članarina i pretplatnika godišnjih ulaznica i prodaje karata, 109 miliona od međunarodnih i prijateljskih utakmica, 180 miliona od televizijskih prava i 371 milion od marketinga. Međutim, sada su sve četiri oblasti pod velikim finansijskim udarcem usled pandemije, tako da se očekuje minimalni gubitak od 20%, odnosno oko 165 miliona evra.



Problem nastaje kada se oduzmu apsolutno svi troškovi koji iznose 741 milion evra, od čega plate igračima oduzimaju čak 283 miliona. Ukoliko bi ceo prvi tim pristao na 30% smanjenje na godišnjem nivou, Real bi uštedeo oko 85 miliona, što je nedovoljno.



Najviše bi pretrpeli Serhio Ramos i Geret Bejl koji imaju neto zaradu od 14,5 miliona evra, pa bi oduzimanjem bilo na oko 10 miliona. Udarac bi pretrpeo i naš Luka Jović koji bi izgubio oko tri miliona, pošto mu je plata oko 10...





Jasno je, Real Madrid zbog svega navedenog i neće moći da dovodi skupocena pojačanja kao što je Kilijan Mbape, sve je odloženo za 2021. godinu.