Crno na belo, računica prosta, Pele ima najviše "Zlatnih lopti" u istoriji!

Neosporno je da je Pele bio najbolji fudbaler svog vremena, uostalom jedini je čovek sa tri titule prvaka sveta, mada u drugoj nije toliko učestovao zbog povrede zadobijene u Čileu.Mnogi kažu da je precenjen, da se nikada nije dokazao u Evropi, ali se zaboravlja da je njegov Santos na turnejama redovno pobeđivao najbolje klubove Evrope, kao i da je Pele osvojio dva Interkontinentalna kupa sa klubom, da su tukli Milan i Benfiku, šampione Evrope.Tačno je da je dao više od 1000 golova često i nedoraslim protivnicima u Brazilu, ali ako pogledate gotovo neverovatan skor za reprezentaciju 77 golova u 92 meča, nije da je igrao sa slabima u reprezentativnom fudbalu. Plus, tadašnji fudbalski svet nije podrazumevao veliki broj igrača iz Latinske Amerike u Evropi, pa su brazilski klubovi u to vreme bili itekako ravnopravni sa najboljim evropskim ekipama.Primer?Interkontinentalni kup je počeo da se igra 1960. Real je rasturio Penjarol u revanšu u Madridu, ali su, prvo Penjarol, pa dva puta Santos osvojili dve sledeće titule. Onda su usledile dve Interove, pa opet Urugvajci, da bi deceniju zatvorili Rasing i Estudijantes pobedama protiv Seltika i Mančester Junajteda, pre nego što su Milan i Fejenord vratili svetsku krunu u Evropu. Dakle od 1960. do 1970. rezultat je 6:5 za Južnoamerikance.Da vidimo dalje, dok je Pele igrao, i Nasional i Independiente su početkom decenije osvojili titulu, mada Argentincima nije izašao Bajern, već Juventus koji su pobedili u Rimu.I kasnije tokom sedamdesetih, Boka, Olimpija iz Paragvaja, Nasional su bili bolji od evropskih rivala.Ali, da se koncentrišemo na Peleove godine. Prema računici francuskog lista, on je bio najbolji od 1958. do 1961. pa od 1963. do 1965. i onda 1970. Naravno tada Južnoamerikanci nisu učestvovali u izboru, pa su titule dobijali Kopa, Di Stefano, Luis Suarez, Sivori, Masopust 1962. umesto Garinče, Jašin, Škot Denis Lou i Gerd Miler 1970. Neki od njih su naturalizovani Južnoamerikanci koji su igrali za italijanske i španske klubove, ali recimo da je 1962. kada je Masopust iz Čehoslovačke osvojio "Zlatnu loptu" ilustrativna, te sezone je Garinča bio najbolji posle Peleove povrede na Mundijalu, a sa Botafogom je osvojio titulu prvaka Sao Paula i turnir za svebrazilskog šampiona.On je osim što je bio najbolji igrač Mundijala, podelio prvo mesto sa još petoricom igrača kada su strelci u pitanju, svi su postigli po četiri gola, bio je tu Jugosloven Dražen Jerković, pa klupski drug Garinče, Vava, sjajni Mađar Florijan Albert, sovjetska zvezda Ivanov kao i najbolji igrač Čilea Leonel Sančez.Sve do 1995. kada je trofej odneo Žorž Vea, samo Evropljani, ili naturalizovani Evropljani su mogli da se takmiče za titulu najboljeg na svetu.