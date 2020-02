Čovek zvani 1/8 finala - 23 razloga da verujemo u Ronalda!

Juventus danas nastavlja pohod ka toliko željenom evropskom trofeju, a Kristijano Ronaldo je bez dileme glavna uzdanica Stare dame.



Juventus ide u goste Lionu, na papiru je apsolutni favorit, naročito ako se uzme u ozbir da je Ronaldo najmotivisaniji kada počne ono najbolje u Ligi šampiona.



U osmini finala, Ronaldo je nastupajući za Mančester Junajted, Real Madrid i Juventus postigao 23 golova, više je postigao samo Lionel Mesi (26), stoga, Portugalac je "sigurica" za večeras.



Nastupajući za Real Madrid, Ronaldo je jednom postigao čak četiri pogotka u dvomeču osmine finala, u sezoni 2013/14 kada je razbio Šalke.



To se nije mnogo promenilo ni odlaskom u Juventus, za koga je prošle sezone postigao het-trik i tako izbacio Atletiko Madrid i pored poraza od 2:0 na Vanda Metropolitanu.



Ako na to dodamo i to da je Ronaldo najbolji strelac u istoriji Lige šampiona sa 128 golova, da je ovo takmičenje osvojio pet puta, nema dileme da je danas prvi pik.



Utakmica Lion - Real Madrid na programu je u 21.00.