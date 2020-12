Gledajući utakmice od 2000. godine, znate li ko ima najviše pobeda među fudbalerima u Ligama petice?



Naravno, to je Kristijano Ronaldo.



On je današnjom pobedom Juventusa nad Đenovom stigao do svoje 400. pobede u karijeri igrajući za Mančester junajted, Real Madrid i Juventus (računamo samo pobede u Ligi petice).



Daleko je ispred svojih pratilaca, Lionel Mesi je drugi sa 365 pobeda, Điđi Bufon treći sa 350.



Jednostavno, čovek je pobednik.