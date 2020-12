Copy-paste nezapamćen u istoriji, Barsi više nego ikada potreban neki novi Radomir Antić

- Barselona je bliža zoni ispadanja nego mestu koje vodi u Ligu šampiona.

- Ima više pobeda u Ligi šampiona nego u prvenstvu.



- Tokom leta je otišao najbolji napadač i strelac.



- Izbori slede.



- Juventus je raspršio evropske snove.



- Holanđaninu odbrojavaju poslednje nedelje na klupi.



- Nikad tužnije stanje na Kamp Nou.



NE, nije u pitanju 2020. godina, već sezona 2002/03!



I - DA, toliko je sve preslikano i u sezoni 2020/21!



Barselonu je te sezone vodio Luj van Gal, a predsednik Đoan Gašpar je dao ostavku tokom zime. Najveća greška bila je prodaja Rivalda Milanu, baš kao što je letos Luisa Suareza u Atletiko Madrud. Privremena uprava tada je dovela Radomira Antića kao spasioca. Barselona je bila bliža zoni ispadanja nego Ligi šampiona.



Neverovatno, ali sve je toliko slično. Sezona 2002/03 najlošija je u 21. veku katalonskog kluba. Radomir Antić je preuzeo poljuljanu ekipu početkom februara i mnogo godina kasnije je otkriveno da je imao klauzulu po kom bi mu se ugovor produžio na još jednu sezonu da je uspeo da izbori plasman u Ligu šampiona. Na kraju, sa 14. mesta stigao je do šestog, i odveo je Barsu u Kup UEFA skorom od devet pobeda, šest remija i tri poraza.



Ali, mnogo važnije je to što je iscrtao plan za novu eru koja je sledila i to pod Đoanom Laportom, koji je u junu 2003. pobedio na izborima i doveo Franka Rajkarda umesto Radomira Antića.









Gotovo identična situacija je i danas. Tvrdoglavi Kuman će završiti kao Van Gal. Ostaviće ekipu u drugom delu tabele, sa ispuštenim prvim mesto u grupi Lige šampiona. Forsirajući uporno formaciju 4-2-3-1 i izostavljajući najboljeg igrača Rikija Puđa.







Zbog svega, Barseloni je potreban neki novi Radomir Antić. Da Ćavija gurne sa zadnjeg na centralnog veznog, da Inijesta postane standardan, da Pujola gurne sa desnog beka na štopera i Viktora Valdesa stavi na poziciju prvog golmana.



Ronald Kuman je svoje odradio i svi znaju da se neće zadržati na klupi kada novi predsednik dođe. Izvesno je da će upravo Ćavi biti prvi izbor i Đoana Laporte, a naročito Viktora Fonta koji mesecima unazad predstavlja svoj projekat sa Ćavijem kao kamenom temeljcom nove Barselone.













Ni tu nije kraj svim sličnostima sezona 2002/2003 i 2020/21, pošto je sve snove u Evropi tada pokvario Juventus. Doduše, u 1/4 finalu kada je Marselo Zalajeta pogodio u produžetku i izbacio Antićevu Barsu. Sada je Juventus pobedom na Kamp Nou gurnuo Barselonu na potencijalno daleko teže rivale - Borusiju Dortmund, Čelsi, Bajern Minhen, Liverpul, Mančester Siti ili PSŽ.



Složićete se, Barsa može da se nosi možda samo sa Borusijom Dortmund i možda, ali možda da se "pobije" sa Čelsijem. Siti, Liverpul, Bajern i PSŽ su trenutno koplje ili dva iznad Barselone.



Radomir Antić je uradio mnogo za tih šest meseci. Sada je potrebno da neko učini isto, ali i da zasluži ostanak, jer srećom, nova uprava će dovesti novog trenera. Antić nije imao tu sreću, ni izbora, osim da prihvati ponudu iz snova, pa makar znajući da je posao privremen.







Danas, 18 godina kasnije, Ćavi je rešenje. Drugog nema. I ne treba da bude. Barselonu čeka mračan period, i da Mesi ostane, bliži mu se kraj. Potrebno je prihvatiti da će Barsi biti uskoro premija da postane prvak Španije, a da u Ligi šampiona ne bude ni među prvih pet kandidata za titulu.



To može da pregura samo neko ko voli klub i zna ga u dušu.



Neka Ćavi bude neki novi Radomir Antić, koji će ujediniti tim, gurnuti neke mlađe, čitajte - Rikija Puđa, Erika Garsiju i Ronalda Arauha i započne novu eru. Koja će mnogo boleti.