Ćolo, zaslužio si i ništa nisi naučio, još manje ćeš promeniti...

Ima jedna legenda o onim seoskim štoperčinama, koji kada uzmu loptu i krenu da je iznose, ne znaju šta će sa njom, dodaju je u noge rivalu ispred sebe i odmah mu uklizaju s dve noge. Jerbo, bolje da napravi faul i prekine igru, nego da nešto pokvari i stvori i najmanju nepriliku pred svojim golom. To je definicija fudbala Dijega Simeonea.



Neka bude ovo samo prva impresija, "vruće" glave, posle tek odgledane utakmice, ali je utisak ipak, oduvek isti. Ćolo Simeone ne ume drugačije. Mučio se svojevremeno da izbaci Leverkuzen, PSV Ajndhoven, baš kao što je i sada molio boga da pre dobije Barselonu, Siti, ili Bajern, nego Lajpcig. Atletiko je verovatno jedini tim koji se više plaši Lajpciga, Atalante i Liona, nego Barse, Sitija i Bajerna.



I to je tako od 2012. godine, odnosno, od kako je Ćolo počeo da gradi svoj "Murinjo 2.0" evropski tim na mapi najboljih u Evropi.



Simeone je u međuvremenu napravio ogromne uspehe, naročito u Ligi šampiona, gde je dva puta izbacio Barselonu u četvrtinalima i u obe te sezone u finalima gubio od Real Madrida, 2014. i 2016. godine. Osvojio je dva trofeja u Ligi Evrope, Superkup Španije, Kup kralja...



Premotajte samo film na februar i istorijsku pobedu na Enfildu, posle koje sam, kao i posle svaki "ćolovske" utakmice rekao - kako neko može da gleda ovo i bude srećan? Ne da navija, jer, naravno, navijanje je kao zaljubljivanje, to ne biraš, i ne možeš da utičeš na svoju emociju bez obzira na sve.



Ćolo, nažalost, zaslužio si svaku eliminaciju od svih Lajpciga ubuduće, nego što si zaslužio sve one prolaze protiv Barselone, Bajerna, Liverpula i mnogih sličnih koje ćeš na isti način pobeđivati.



Kada kreneš da iznosiš loptu, samo umeš da je dodaš ispred sebe i uklizaš rivalu.



Zbog toga su ljudi zavoleli male timove, da se raduju porazima najboljih, ali zato nisu zavoleli fudbal.





Bravo, Julijane, nikada nemoj da budeš kao Simeone.