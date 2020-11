Ćiro baš nema sreće, ni danas ništa od fudbala?

Ćiro Imobile je propustio par važnih utakmica u dosadašnjem delu sezone.



Lacio se vratio u Ligu šampiona, ali je COVID-19 sprečio najboljeg igrača "orlova" da nastupir protiv Klub Briža i Zenita, dok je u Seriji A iz istog razloga propustio derbi meč sa Juventusom.



Danas bi trebalo da se konačno vrati na teren, od 15 časova Lacio igra protiv Krotonea.



Ipak, pitanje je da li će doći do meča. Ovog jutra je stanovnike u Kalabriji probudila jaka oluja, snimci iz Krotonea prikazuju neverovatne poplave - jaka voda odnosi i vozila sa ulica.



Za sada ostaje odluka da će se utakmica odigrati, iako prognoza pokazuje i nastavak kiše kasnije.



Ostaje da se sačeka 15 časova, zbog Imobilea bi voleli da se meč odigra - kapiten Lacija nije osetio takmičarski naboj već neko vreme.



Crotone, stamattina: la strada si allaga per un nubifragio e il terreno cede. È un periodo in cui qui in Calabria non ci facciamo mancare niente. pic.twitter.com/rTqWFeLGIW