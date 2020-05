Čim prođe pandemija, Juve završava ogroman posao

Paolo Dibala će uskoro potpisati novi ugovor sa Juventusom, tačnije čim se otvore granice i aerodromi!



Kako prenosi Gazeta delo Sport, sve je dogovoreno, Dibala dobija ugovor do 2025. godine i to znatno poboljšaniji, ali će ga potpisati tek kada njegovom agentu bude omogućeno da sleti u Torino.



Usled pandemije, on nije u mogućnosti da dođe u Italiju, tako da je posao privremeno stopiran, ali je sve odavno dogovoreno.



Nije poznato koliko će Dibala imati veća primanja od trenutnih 7,5 miliona evra godišnje, ali se zna da će imati i određene bonuse uz znatnu povišicu.



U prevodu, od njega će biti samo plaćeniji Kristijano Ronaldo koji ima nenormalnih 30 miliona evra godišnje, a onda sledi De Liht sa osam, ali njega će uskoro preskočiti Dibala.



Argentinac je u Juventus stigao leta 2015. godine iz Palerma za 40 miliona evra, a do sada je odigrao 216 utakmica, dao je 91 gol i dodao 36 asistencija.