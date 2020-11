Ciganin koji voli napola punu čašu, Mihajlović je "samo" čovek u telu beskompromisnog borca

Proslavljeni srpski fudbaler, a sada trener Bolonje Siniše Mihajlović u svom stilu je govorio o mnogim temama po kojima je u poslednje skoro tri decenije postao poznat na Apeninskom poluostrvu.



Samo dan nakon što je Bolonja digla glas protiv popularnog Mihe, spočitavajući mu prijateljstvo sa ratnim zločincem Željkom Ražnatovićem Arkanom, osvanuo je intervju srpskog trenera na stanicama Korijere delo Sporta.



U najmanju ruku nimalo dosadna igračka karijera prelila se i u njegove trenerske vode, a Mihajlović, ne poručići grehe iz prošlosti, ponovilo je stav ko je i šta je.



"Ja sam kontroverzna, razdorna ličnost. I u to sam uložio sebe, ali ako za*ebem, preuzimam odgovornost" - poručio je Mihajlović za poznati italijanski list.



Došao je u Italiju u vihoru ratnih 90-ih godina, a rodno Borovo i sve strahote koje pretrpetlo i Siniša sa njim, izgradili su ne baš simpatične odnose sa kontroverznim osoba.







Poslednjih dana Italijani su "iskopali" Arkana, ali Mihajlović nije želeo tek tako da čisti sebe.



"Prvo me je možda privukla draž zla, ali onda smo postali odlični prijatelji. Nikad neću slediti ono što je uradio, ali ne mogu poreći vezu mog života" - poručio je bivši selektor Srbije.



Odsustvo kompromisa, prgavost, velika borba i slobodnjaci gradili su njegovo ime decenijama na "čizmi", a onda je bolest izbila u prvi plan. Miha je pobrao aplauze, na koje nije ponosan.



"Biti bolestan nije krivica. To se dešava. Istina je da nisam heroj, niti Supermen. Pričao sam o tome jer sam se plašio. Ko to ne može, nije gubitnik. To nije poraz, to je je*ena bolest" - rekao je Mihajlović dodajući da sada uživa u svakom trenutku, što ranije nije činio uzimajući zdravo za gotovo.







Među brojnim kontraverzama našlo se i vređanje Patrika Vijere, na meču između Lacija i Arsenala 2000. godine. Dve decenije kasnije, Miha je priznao da se kaje.



"Jednu stvar nije trebalo da uradim u oktobru 2000. godine tokom utakmice protiv Arsenala. Otkako igram fudbal davao sam i primao udarce i pljuvanja. Slično je bilo i protiv Vijere" - prisetio se Mihajlović.



Setio se kako ga je Francuz vređao, na šta mu nije ostao dužan. Prosuo je rasitičke uvrede zbog kojih je dobio zabranu od tri utakmice.



"Jako sam pogrešio. Ali zvao me je je*enim ciganinom sve vreme. Ne postoji rasizam protiv nas Srba" - rekao je Mihajlović.



Za kraj je opisao ko je Siniša Mihajlović.



"Čovek koji vidi čašu napola punu. Aplauzi i naklonost mi prijaju puno. Ali to nije dovoljno. Jedva čekam da se vratim i da me ponovo zovu ciganinom" - zaključio je Siniša.