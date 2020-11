Četvorica Srba zajedno u prvom timu Pepa Gvardiole - San ili realnost?

Balkan je uvek bio rasadnik talenata, pa je jasno gde su "zlatne koke" za one najveće koji trenutno imaju i najviše novca.



Mančester siti kao jedan od onih koji imaju najviše novca ima fantastičnu mrežu skauta, posebno na Balkanu gde su posmatrali i Srbe, prepoznao je talenat kod četvorice naših fudbalera, a to su Ivan i Luka Ilić, Slobodan Tedić i Filip Stevanović.



Niko od njih četvorice neće ove sezone igrati na "Etihadu", a kada ih možemo očekivati kod Pepa Gvardiole i ima li nade da ih gledamo zajedno?



Prostom statistikom ćemo reći da je to veoma, veoma teško, Mančester siti ima ogroman broj fudbalera koji su generacija pomenutih naših igrača i koji su na pozajmicama, pa je jasno da će svima njima biti veoma teško da se izbore za minute na Etihadu i da je jasan plan Mančester sitija i profit od prodaje igrača, ali i par igrača koji će biti kvalitet za prvi tim.



Ko je najbliži tome?



Imajući u vidu da je Filip Stevanović najskuplje plaćena investicija verujemo da je upravo on i najbliži tome da jednog dana zaigra za Mančester siti, ima samo 18 godina i najmlađi je od četvorice pomenutih. Sledi Ivan Ilić kojem dajemo nešto manje šanse od Filipa, ali njegov razvoj ide u pravom smeru, igra u Veroni i za mladu reprezentaciju Srbije i ima strašan potencijal da napreduje.



Luka Ilić i Slobodan Tedić su nešto stariji od dvojice gore pomenutih i igraju u nešto slabijim klubovima (Luka je u Tventeu, dok je Tedić u Cvoleu), i njihov razvoj će se ove sezone pratiti as velikom pažnjom.



Uglavnom, svi imaju šansu, dobrim radom i zalaganjem mogu vrlo lako sutra da se nađu u prvom timu Pepa Gvardiole.



Dugačak put je pred njima, to je definivno.