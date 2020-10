Vladimir Ivić i njegov Votford su uspeli da stignu do veoma bitne pobede u okviru Čempionšipa.



Danas je savladan Derbi na gostovanju rezultatom 1:0, bila je to treća pobeda istovetnim rezultatom za ekipu Votforda koji nakon pet mečeva ima gol razliku 3:1.



Kao i uvek do sad, bilo je veoma tvrdo, Ivićev tim je odigrao daleko bolje drugo poluvreme od prvog i na kraju zasluženo slavio pobedu.



Pedro je bio strelac jedinog gola na ovom meču, postigao ga je u 76. minutu.