Olivije Žiru će i naredne sezone biti član Čelsija.



To je odlučeno tokom pandemije, a danas je obaveštena javnost, iskorišćena je opcija o produžetku ugovora na dodatnih godinu dana.



Čelsi je to objavio i na zvaničnoj stranici.



"On ima sjajne kvalitete da pomogne timu i na terenu i van njega, veoma sam srećan što ostaje i naredne sezone", rekao je trener Frenk Lampard.



Žiru je stigao u Čelsi još u januaru 2018. godine, a do sada je postigao 21 gol.