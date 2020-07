Čekićari namučili "đavole", upitna Liga šampiona!

Dobra vest za navijače Mančester junajteda je dobra partija Davida De Hee.Vest Hem je imao prvu šansu na utakmici i to u 32. minutu utakmice, Ogbona je šutirao glavom pored stative. U drugom minutu nadoknade penal za Vest Hem, Pogba je igrao rukom, a penal je Antonio bez problema pretvorio u gol. Mančester junajted je igrao jalovo danas, ali je stigao do gola u 51. minutu utakmice.Fantastična akcija Grinvuda i Marsijala, na kraju sjajni Grinvud postiže gol za izjednačenje. Vest Hem je imao šut preko Bouvena kada je odbranio De Hea, a onda i udarac Rajsa pored gola. Mančester junajted je imao samo jednu šansu do kraja, nedovoljno za tri boda.Poslednje kolo će sve odlučiti, Mančester gostuje Lesteru kojem pobeda donosi Ligu šampiona. Dosta toga će zavisiti i od večerašnjeg meča Čelsija i Liverpula na "Enfildu".