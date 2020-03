Čekaju utorak, ali ovo su pet mogućih raspleta u borbi za titulu u Seriji A!

Italija je paralisana, ali bez fudbala ne mogu. Razrađuje se nekoliko mogućih scenarija kada je završetak šampionata u pitanju.



Opcije su na stolu, a Italijani čekaju, čini se sada već izvesnu odluku da se EURO 2020. odloži za godinu dana.



To znači da bi dobili vremena da igraju u junu, ako se situacija popravi. Tako bi prvenstvo bilo odigrano do 30. juna, igralo bi se na svaka tri dana, mora da se završi do tada jer su do tada ugovori igrača na snazi.



Malo verovatno je da će za tri nedelje klubovi biti sposobni da igraju, da se šampionat nastavi, takođe igra sreda-nedelja i prvenstvo završi po ubrzanom toku, tim pre što su neki klubovi u Evropi, a i UEFA ni za to nema više termina.



Jedna od stvari je da šampionat bude završen bez nastavka, nema prvaka, sadašnji raspored na tabeli bi značio plasman u Ligu šampiona i evro kupove, kao i ispadanje. To bi izazvalo žestoke proteste Rome koja je peta, kao i Lećea koji je u zoni ispadanja, ali ima isto bodova koliko i Đenova.



Još jedno rešenje bi bilo kraj prvenstva i titula Juventusu što bi pola Italije bacilo u depresiju, a ostatak bi slavio. Čini se da, iako Juventus vodi na tabeli, ovo nije realno da se ostvari, a i u samom Juventusu, kako se priča, ne bi prihvatili titulu.



I na kraju, plej-of i plej aut. Bila bi napravljena mini liga, ali ne bi se kretalo od istog broja bodova, pa bi recimo tri prvoplasirane ekipe među sobom rešile pitanje prvaka, u ugroženi bi takođe odlučivali o Seriji B. Ali, ni ovo nije realno, jer, ako bi se računao međusobni skor Lacija, Juventusa i Intera, Lacio je dobio Juventus, Juve oba puta Inter, ali Lacio nije gostovao u Torinu, dok su Lacio i Inter odigrali svoje mečeve, i oba tima su dobila kod kuće. Na toj mini tabeli bi Juventus i Lacio imali po šest bodova, Inter 3, ali kako rekosmo, nisu igrali još Juve i Lacio na "Alijancu".



Za sada je sve u magli, ali jedna od ovih pet opcija će sigurno biti rasplet Serije A.