Čekajte, ovo NIJE gol?!

Svi znamo da je, makar do sada, "gol-lajn" tehnologija jedina koja je radila kako treba, ali danas smo svedočili jednoj neverovatnoj situaciji.U prvom meču po povratku Premijer lige, Aston Vila je ugostila Šefild Junajted, a u samom finišu prvog dela igre, golman domaćih je praktično sam upao u gol, uspeo je nekako da ostane na nogama i da pokuša da ostavi loptu u terenu.Gosti su protestvovali, sudija je pokazivao da nije dobio signal gol tehnologije, pa samim tim i da ne može da prizna gol.Iz više uglova u usporenom snimku, jasno se videlo da je golman bio iza gol linije zajedno sa loptom.Ipak, ovo nije bio gol i nikome nije jasno zašto gol tehnologija nije poslala glavnom sudiji signal da je ovo čist pogodak.Pogledajte OVDE video, a na fotografiji možete videti i taj trenutak.Pritom, faula nema, jer su se sudarili igrači iz istog tima...

Not given as a goal... 🤯 pic.twitter.com/i8YVurUrZb