Ćavijevo pismo odjekuje od Katara do Barselone, šta je sledeći korak i kada?!

Gotovo da nema tog kandidata za predsednika Barselone koji ne bi voleo da sa sobom povede i Ćavija Ernandesa. Ipak, jedini od njih sa kojim Ćavi ima lično odlične odnose i dogovor o dolasku u Barselonu, jeste Viktor Font.



Ćavi je danas glavna tema kada su u pitanju izbori u Barseloni zbog svog otvorenog pisma u kom se uopšte nije dotakao izbora u svom voljenom klubu. Preciznije, najviše je u centru pažnje da ima nameru da ostane u Kataru do Mundijala, odnosno do novembra 2022. godine.



Ćavi je zapravo odlučio da pošalje otvoreno pismo ne zbog bilo čega u vezi sa Barselonom, već zbog toga što je danas nacionalni dan Katara, te je želeo da izrazi zadovoljstvo na svemu što mu je ta zemlja omogućila proteklih pet godina.





"Došao sam u Katar i Al-Sad kako bih još malo produžio svoju igračku karijeru. Odlazak iz Barselone, mog grada i kluba, je bio dobar potez za mene i moju porodicu. U tim trenucima sam imao veliku strast za igranjem, ali duboko u sebi sam bio svestan da u Barsi više ne bih mogao pomagati na terenu u meri u kojoj sam ja to želeo, jer je Barselona klub koji uvek želi da pobeđuje. Tada sam se informisao i o projektu promovisanja Svetskog prvenstva u Kataru, razgovarao sam i s Raalom koji je igrao tamo i to sve me impresioniralo. Bila je to sjajna prilika da nastavim da igram te ujedno da učestvujem u velikom projektu s namerom da postignem velike stvari i van terena kao deo promocije Svetskog prvenstva 2022. godine", napisao je između ostalog Ćavi i dodao:



"Iako će u budućnosti doći trenutak kada ću morati da napravim iskorak u svojoj trenerskoj karijeri i otići, trenutno sam fokusiran na to da maksimalno uživam u Kataru i koristim ovo vreme da učestvujem u promovisanju Svetskog prvenstva", poručio je Ćavi.





Očekivano, u Kataloniji je nastala bura, da se Ćavi distancirao od svih kandidata i da ne želi da njegovo ime bude povezivano sa svima, kako bi tako sakupljali glasove.







Šta se krije iza Ćavijevog obraćanja?



Jedan od najpouzdanijih katalonskih novinara Oriol Domenek, odmah je razrešio sve dileme. Ćavi nije želeo da govori ništa protiv bilo kog kandidata, konkretno ni protiv Laporte, a ovo je njegov diplomatski odgovor baš zbog toga što svi pokušavaju da ga "svojataju".



Javnu podršku Viktoru Fontu je pružio još ranije, ali je Katar i ostanak u toj zemlji sada pomenuo jer, između ostalog, ima ugovornu obavezu da bude promoter i jedan od ambasadora Mundijala 2022.



Oriol Domenek je posle bure koju je izazvao Ćavi, kratko podsetio da on ima klauzulu sa Al-Sadom po kom u bilo kom trenutku može da napusti taj klub ukoliko dobije poziv Barselone.



"Ponekad je potrebno da gledate malo širu sliku kada analizirate nečije reči i zašto ih je neko izgovorio. Nemam ni najmanju sumnju da će ukoliko Viktor Font pobedi na izborima, Ćavi sutradan doleteti na Kamp Nou", napisao je Domenek na svom Tviteru.