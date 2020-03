Ćavijev prst u oko sadašnjoj upravi Barse i jasan stav o svom povratku!

Nije pitanje da li će, već kada i pod kojim uslovima će legendarni kapiten Barselone sesti na klupu svog voljenog kluba.



Ćavi ni sam ne želi da krije da je to njegova najveća želja, ali je ponovio da to želi da učini na pravi način.



Indirektno, Ćavijeve reči su zapravo kritika na račun trenutne uprave koja je zimus pokušala "na kvarno" da ga dovede iz Al-Sada. Ćavi je odbio Barsu uz napomenu da želi da sam odlučuje o ekipi i da započne novi projekat od nule.



"Definitivno je moja najveća želja da se vratim u Barsu i uzbuđen sam kada pomislim na to. Ali, to želim da učinim na pravi način, tako što ću započeti projekat od nule i gde će odluke biti samo moje. Ne želim da se iko meša u moj posao, posao struke i trenera", rekao je Ćavi i nastavio:



"Takođe, voleo bih da sarađujem sa ljudima u koje imama poverenje, koji su lojalni i koji su važna imena u istoriji Barse. Pričao o ljudima kao što su Karles Pujol, Đordi Krojf, prvi je bivši kapiten, a drugi ima ogromno iskustvo u poslu i pravi je biznismen. Takođe, njegov otac Johan Krojf je najvažniji čovek u istoriji Barselone. Ako je fudbal religija, onda je Johan Krojf - bog", istakao je Ćavi.





Ćavi je čitavu karijeru proveo u Barsi, pre nego što je pred penziju odlučio da ode u katarski Al-Sad koji mu je ponudio da potom postane i trener prvog tima.