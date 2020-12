Ćavi osvojio četvrti trofej, pogledajte nestvarnu akciju za pobedu!

Da, ovako je nekada igrala Pepova Barselona i ovako bi mogla da igra ponovo. Za sada, Al-Sad je taj koji najviše profitira od Ćavijevog uzleta na startu trenerske karijere.



Verovali ili ne, Ćavi je danas došao do svog četvrtog trofeja za samo godinu i po dana trenerske karijere.



Ćavijev Al-Sad je danas pobedio Al-Arabi rezultatom 2:1 i tako osvojio Emir kup.



Ipak, kao što je to Ćavi oduvek i govorio, najvažnije je da je njegov tim došao do trofeja dominantno, sa loptom u nogama, posedom i napadačkom igrom.



Gol za pobedu u finišu prvog poluvremena je posebno impresivan, pogledajte akciju kod drugog pogotka za 2:1.



Pre ili kasnije, Ćavi stiže u Barsu, a onda ćemo videti da li je stvoren za najveća dela.



Bloody double Hell again! This looks like Pep Guardiola’s Barcelona. Except it’s Xavi’s Al Sadd in Qatar.



Somebody tell him to stop wasting his time in Qatar!!#Futbol #Barcelona pic.twitter.com/JxexWzJ5K6