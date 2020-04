Ćavi o Realu i Ligi šampiona, pala je ozbiljna prozivka!

Real Madrid je pod trenerskim vođstvom Zinedina Zidana osvojio tri titule prvaka Evrope, dva puta je bio prvak sveta i jednom prvak Španije.Nije bilo rivala koji je mogao da parira "kraljevskom klubu" kada je u pitanju Evropa i svet, ali u Španiji nije baš bilo tako.To je i apostrofirao legendarni fudbaler Barselone Ćavi koji je istakao da je Real kroz istoriju oduvek imao više sreće nego njegov klub., rekao je proslavljeni as i sasvim sigurno uzburkao duhove na Pirinejima.Real je u svojoj istoriji osvojio 13 trofeja namenjenih prvaku Evrope, to nije pošlo za rukom niti jednom klubu do sada.