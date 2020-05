Ćavi o ponudi iz snova i koga želi da ima pored sebe kada je prihvati?

Niko ne sumnja da će Ćavi Ernandes uskoro postati trener Barselone. On je čitavu karijeru proveo na Kamp Nou, tačnije od 1998. do 2015. godine, kada je otišao u katarski Al-Sad da završi igračku i u istom klubu započne trenersku karijeru.



On je još jednom potvrdio da je zimus imao ponudu Barselone, ali da je odbio jer nije bio pravi trenutak da je prihvati.





Ćavi je gostovao Samjuelu Etou u Instagram lajvu koji je sve popularniji kod sportista tokom karantina usled pandemije koronavirusa.





Svom bivšem saigraču sa kojim je osvojio sve moguće trofeje od 2004. do 2009. godine, poverio je da bi kada dođe u Barsu, u timu voleo da ima i Mesija i Nejmara.





"Razgovarao sam sa Erikom Abidalom, dobio sam primamljivu ponudu, ali nije bio pravi trenutak da je prihvatim. Potrebno mi je još iskustva. Barselona ostaje moj najveći san i jednog dana ću je trenirati, rekao sam to više puta", rekao je Ćavi koji se nada da će tog dana Lionel Mesi i dalje biti član Barselone.



"To bi bio dodatni plus. Siguran sam da Mesi u svojim nogama ima još pet, šest godina, i ako bude vodio računa o sebi kao što je do sada, biće sposoban da igra do 38, 39. godine. Nema dileme da će biti zvezda SP u Kataru", ističe Ćavi.





On je takođe pozdravio i potencijalni povratak Nejmara, koji svim silama pokušava da obuče dres Barselone.



"Sa fudbalskog stanovišta, nema dileme da je on među top 3 ili top 5 igrača sveta, koji ume da napravi razliku. Nadam se da će i on biti u Barsi, jer je Barsi potrebno da ima najbolje igrače. Bio sam u istom timu sa Nejmarom, poseduje sjajan karakter, dao je mnogo toga Barsi i njegov povratak bi bila neverovatna vest", zaključio je Ćavi.