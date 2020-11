Bura u najavi, Ronaldo sam bira kada igra, Pirlo nemoćan?!

Korijere dela Sera danas je plasirao pomalo bombastičnu poverljivu informaciju iz svlačionice Juventusa - Kristijano Ronaldo sam bira kada će da igra, a kada ne?!Navodno, iako je najbolji igrač, Ronaldo se ne ponaša uvek kao vođa i lider ekipe. Ronaldo je odmarao protiv Beneventa, a prema nekoliko informacija, to je učinio svojevoljno kako bi bio spreman za Dinamo Kijev u Ligi šampiona, koja mu je važnije takmičenje.Ovaj list piše da Andrea Pirlo ima problem u komunikaciji sa svojom svlačionicom, da igrači često ne znaju šta treba da rade na terenu, a najviše mu se zamera što nema jasan plan u fazi defanzive.Takođe, Korijere dela Sera ističe da je Ronaldo svojevoljno odlučio da ne putuje na ovo gostovanje, te da to nije bila odluka stručnog štaba na čelu sa Pirlom.Očigledno je da Juve ne ume bez Ronalda, na četiri utakmice bez Portugalca, slavili su samo jednom.Ako je tačno da Ronaldo ovako bira kada će da igra, to bi moglo dodatno da uzburka stanje u klubu.Juventus u Seriji A zaostaje šest bodova za Milanom, dok će u Ligi šampiona najverovatnije proći kao drugi u grupi, iza Barselone...