Bundesliga - Dortmund kiksira, Lajpcig prosuo nemoguće!

Gosti su blizu kvalifikacija za Ligu Evrope posle večerašnje pobede u gostima. Sva tri gola smo videli u drugih 45 minuta, Dabura je postigao dva gola u tri minuta, Izraelac je pogađao u 59-om i 62-om minutu.Vargas je uspeo da smanji na 2:1 sedam minuta kasnije. Gosti ipak beleže važnu pobedu i zauzimaju poziciju sedam dva kola pre kraja.U završnici gosti overavaju pobedu u 89. minutu, strelac je Bebu."Farmaceti" su na pauzu otišli sa dva gola prednosti. Već u sedmom minutu Bender pogađa na asistenciju Bejlija, da bi Haverc povisio na 2:0 pet minuta pred odlazak na pauzu.Keln pruža otpor posle pauze, Bornauv smanjuje na 2:1 u 59. minutu, ali tri boda ostaju kući za to se pobrinuo Dijabi golom u 83. minutu za konačnih 3:1 Domaći neprepoznatljivi na terenu, Vicel je imao šansu, ali odbrana gostiju dobro reaguje. Majnc stiže do prednosti posle prve ozbiljne šanse, Burkadart donosi vođstvo gostima u 33. minutu odličnim udarcem glavom. Samo četiri minuta po povratku sa pauze 2:0 za Majnc. Mateta povisuje vođstvo gostiju iz penala koji je skrivio Pišček.Imao je Majnc još par prilika za ubedljiviju pobedu, Dortmund dosta agresivan i nestrpljiv tokom drugog dela igre, ali bez rezultata. Narednog vikenda idu na noge Lajpcigu, ovo može biti odlučujući meč za poziciju broj dva u Nemačkoj."Bikovi" su napadali i imali inicijativu tokom većeg dela utakmice. Ipak tek u drugom delu igre domaći stžu do golova. Kampl je načeo goste u 60-tom minutu a Verner povisuje na 2:0 samo tri minuta kasnije Fortuna je uspela da smanji preko Skržibskog u 87. minutu , a onda i izjednači preko Hofmana u 92. minutu . Neverovatna završnica za maltene prežaljenog iz Dizeldorfa.