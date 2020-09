Bum - Mesi i Pep ponovo zajedno?! Samo jedan čovek drži ključ!

Kao što već znate, predsednički izbori u Barseloni zakazani su za drugu polovinu marta i navijači u Kataloniji ne mogu da dočekaju smenu Hosepa Marije Bartomeua.



Viktor Font je do sada bio najviše kotiran kao njegov naslednik, u svom projektu predstavlja Ćavija kao novog trenera, a Karlesa Pujola i Đordija Krojfa kao direktore.



Ipak, danas je stigla nova informacija - bivši predsednik i najuspešniji u istoriji Barse - Đoan Laporta, uveliko radi na kandidaturi i želi da se vrati u fotelju na Kamp Nou!



Više pouzdanih izvora potvrdilo je danas da je Laporta spremio svoj projekat, da sve drži u tajnosti i da želi da se vrati na mesto uspeha. On je bio predsednik od 2003. do 2010. godine, u tom periodu je Barsa imala dve svoje sjajne ere, sa Frankom Rajkardom i potom sa Pepom Gvardiolom. Barsa je igrala najlepši fudbal, proizvela najviše prvotimaca iz La Masije i može se reći da je Španija postala prvak sveta zahvaljujući Kataloncima (u finalu sa Holandijom igralo osam igrača Barse + Sesk Fabregas, dete kluba).



Laporta je nedavno u jednom intervjuu obećao da će vratiti Pepa Gvardiolu u Barselonu, ali time nije zatvorio vrata Ćaviju, već je diplomatski rekao da za njega još ima vremena i da će u budućnosti sigurno biti trener na Kamp Nou.









Da vas podsetimo, Laporta je upravo bio taj koji je poslušao savet Johana Krojfa i 2008. godine izabrao Pepa Gvardiolu, sa klupe Barselone B, umesto proslavljenog Žozea Murinja.



Ostatak znate, Barsa je sa Pepom osvojila 14 trofeja za četiri godine, igrala najlepši fudbal i imala verovatno najbolji tim u istoriji.



Navijači Barse na društvenim mrežama i po forumima maštaju o tome da će sledećeg leta, ako Laporta pobedi, ipak Gvardiola kod Mesija, a ne obrnuto.



Inače, Gvardiola ima ugovor do 2021. godine, još uvek ga nije produžio, što dodatno dodaje ulje na vatru...



Ako Laporta pobedi u martu, ako obeća da će pokušati da vrati Gvardiolu i da napravi ponovo jak projekat, kao 2003. godine - šta mislite, gde bi pre Mesi želeo da igra?!





Daleko je i ovo je scenario u koji malo ko veruje, ali činjenicu su - Laporta ima blizak, prijateljski odnos sa Gvardiolom, koji je upravo i otišao jer nije želeo da sarađuje sa Sandrom Roselom i Bartomeuom. U drugo, Mesi je želeo da radi samo sa Pepom posle još jedne razočaravajuće sezone.





Pred nama je dugaaa godina...