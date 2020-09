Bugarski večiti derbi – Ko je "pravi" CSKA?

Kada igraju Levski i CSKA Sofija mržnja je velika kao u beogradskom derbiju. Ne između običnih navijača, već huligana, nasilje je uobičajeno i to čak ni u doba komunizma nije moglo da se spreči.



Levski je nastao još 1913. ime nosi po heroju borbe za nezavisnost koga su Turci obesili 1873. „Levski znači sloboda“, pevaju navijači ovog kluba koji se hvale antikomunizmom i koji su slično recimo moskovskom Spartaku uvek bili posmatrani sa sumnjom u doba komunizma od strane establišmenta.



CSKA, kako mu ime govori je čedo armije, svetlost danas je ugledao 1948. nekoliko godina kasnije, gurani od države, uspeli su da naprave seriju od devet titula u nizu.





Mečevi su uvek igrani na nacionalnom stadionu, kako bi policija lakše kontrolisala navijače i suzbijala nasilje koje je pretilo da preraste u nešto izvan fudbala, toga su se komunisti najviše plašili. Finale kupa iz 1985. Ličilo je na kafansku tuču, pa su tada oba kluba, kao i igrači bili žestoko kažnjeni. Ali, po padu SSSR i odlasku svemoćnog Todora Živkova sa čela države, ukinuto je ono pravilo koje je važilo i u Jugoslaviji da tek posle 28. godine igrači mogu u inostranstvo.









To je i pored ulaganja početkom ovog veka smanjilo kvalitet, recimo u komunizmu su i Levski i CSKA stizali do polufinala evrokupova, šest puta bili u četvrtfinalu, posle sloma crvene imperije, Levski je igrao četvrtfinale 2006. u kupu UEFA, CSKA ni to.



Fudbal je, kao i u okolnim zemljama postao parodija, poligon za iživljavanje navijača, huligani Levskog su prekidali mečeve, čak i konferencije za novinare, kada je recimo Ivajlo Petev postavljen za trenera bez njihove saglasnosti.



Pogodili su i trenera CSKA Mladenova grudvom u kojoj je navodno bio kamen, pa se onesvestio tokom derbija, iz Levskog su ga optužili da je loš glumac. CSKA je imao finansijskih problema, raspao se odnosno bankrotirao, ali se spojio sa Liteksom, što navijači ne priznaju.



Oni su osnovali svoj klub i od 2016. do prošlog leta kroz amaterske rangove došli do elite. Pisali smo već, nešto kao originalni Vimbldon. Na klupi je legendarni Krasimir Balakov, navijači su vlasnici, ipak naslednik silnih titula, rekordne 31 je PFC CSKA u kome Stoičkov ima petinu akcija i čiji je jedan od vlasnika kontroverzni biznismen Griša Gančev. Ovaj petro-baron i oligarh stajao je iza Liteksa, onda je 2015. kupio CSKA, nekadašnji rvač je spojio dva kluba, ali nije uspeo da osvoji titulu, ima samo jedan kup za pet godina.









Sada je u ligi i „navijački“ CSKA 1948. što dodatno komplikuje stvari. Levski je dugo bez krune, ali i kupa, drugi klubovi su u Bugarskoj preuzeli primat (čitaj Ludogorec), ali „Narodni klub“ kako sebe vole da zovu je u dugovima. Legendarni Nasko Sirakov, bivši reprezentativac, ima 51% akcija, rešili su da očiste tim od stranaca, da forsiraju domaće igrače, mada su šestorica legionara i dalje u klubu. Međutim, to je mnogo manje nego ranije.



Ni Levski, ni CSKA 1948. nemaju mnogo pobeda ove sezone, ali novajlija retko gubi i biće tvrd orah. Sreća pa nema navijača, inače bi se mnogo više pričalo o nasilju nego fudbalu...