Bufon sprečio tuču Mihe i Ibre!

Siniša Mihajlović je otkrio na prezentaciji svoje autobiografije šta se sve dešavalo između njega i Ibrahimovića.



Prvi put su hteli da se potuku.



"Igrali su Juve Inter, zakačili smo se, krenuo sam ka Juventusovoj svlačionici, hteo sam da ga ubijem, ili bi on ubio mene, ko zna. Zaustavio me je Bufon u poslednjem trenutku. Ali, posle je došao u Inter, video sam da je sjajan momak i postali smo prijatelji", kaže Miha.



Želeo je Ibru prošlog leta.



"Preveliki je za Bolonju, bio bi to neverovatan transfer, ali pojavio se Milan. Šteta, da nije bilo njih, možda bi ipak došao. Rekao je da će mi javiti kad odluči, održao je reč", dodao je Mihajlović.









"Zbog njega bih gratis otišao u Bolonju", rekao je Ibrahimović.



I Dejan Stanković je pričao o Mihi.













"Za mene je on kao otac, neverovatno važna figura u mom životu. Za Srbe je idol, pokazao je nedavno kako se pobeđuje, on je primer, moja inspiracija, Mihajlović je ponos Srbije".



I Manćini je govorio o prijateljstvu sa Sinišom, njegovim kvalitetima ljudskim i igračkim. a prisetio se i čuvenog meča KEŠ između Zvezde i Sampdorije u Sofiji.