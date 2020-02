Bufon čeka unuke!

Đanluiđi Bufon je bio najbolji igrač Juventusa u remiju protiv Milana u kupu. Imao je nekoliko fantastičnih odbrana, na kraju je slabi Juve izvukao dobrih 1:1 na "San Siru" pred revanš na "Alijancu".



Legendarni golman je Milano napustio sa dresom Kristijana Maldinija, sina Paola Maldinija.



"Imam dresove Maldinija oca i sina, Kjeze oca i sina, u kolekciji su mi i Žorž Vea i njegov sin, Turam i njegov sin", kaže Bufon.



Šta je sledeće?



"Očekujem da uzmem dresove i njihovih unuka", nasmejao je Italiju 42-godišnji golman koji ne namerava da se oprosti ni ove sezone.



Doduše, kako brani, sigurno i ne bi trebalo da pomišlja na povlačenje.

