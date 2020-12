Bufon brani večeras i neće biti najstariji ikada! Čiji rekord ne može da sruši?

Andrea Pirlo je potvrdio, Điđi Bufon će biti večeras na golu Juventusa protiv Barselone, na drugoj strani stajaće Neto koji mu je bio rezerva pre nekoliko godina u Juventusu.



Bufon će u januaru napuniti 43 godine, a tek ako i sledeće sezone bude branio u Ligi šampiona postaće najstariji čovek u takmičenju ikada. Inače, po mnogima, najbolji golman svih vremena je branio do sada 124 puta u Ligi šampiona, a ako dodamo i utakmice u kvalifikacionoj fazi, stajao je na golu 132, odigrao je mečeva koliko i legendarni Iniesta.



Ipak, osim ako ne ostane u Juventusu naredne godine, Bufon neće srušiti rekord zemljaka.



Za one koji se ne sećaju Marko Balota je sa 43 godine i 252 dana branio za Lacio protiv Olimpijakosa. On je srušio rekord zemljaka Bilija Kostakurte koji je sa 40 godina i 211 dana bio u timu Milan u porazu od AEK-a u Atini u novembru 2006.