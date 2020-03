Budući klub? Problem nije Pep, već Pere Gvardiola!

Jasno, PSŽ će tražiti trenera narednog leta, i kako pišu mediji u Francuskoj, izbor je sveden na dva imena. Tuhel odlazi, Alegri ili Gvardiola su navodno jedine dve opcije.



Leonardo bi radije Španca, mada je neizvesno šta će biti sa Sitijem, suspenzijom, smanjenjem troškova, ali je klupi ipak bliži Italijan koji je bez posla.



U Parizu smatraju da bi dolazak Gvardiole potpuno promenio percepciju Mbapea i Nejmara kada je u pitanju odlazak, privukao još vrhunskih igrača, ali i doneo novi zamajac "Svecima" i mogućnost da planiraju na nekoliko godina.



Uz to, Gvardiola je u sjajni odnosima sa porodicom Al-Tani, vlasnicima PSŽ, on je bio jedan od ključnih ljudi u promociji Mundijala u Kataru.



No, Leonarda brine nešto drugo, Pepov brat Pere.



On se drži u senci, ali je jedan od najmoćnijih deset agenata u fudbalu i ima dosta uticaja na brata i njegove izbore kada su igrači u pitanju. Uz to, Pep često sluša Perea kada je izbor saradnika u pitanju. Pere Gvardiola je uspeo da u saradnji sa Sitijem kupi Đironu, čiji je sada vlasnik, iako iza toga stoje "Građani".











Najpoznatiji klijent je Luis Suarez, tu je veliki broj mladih španskih i portugalskih igrača, a recimo njegov fudbaler Žunior Firpo je letos stigao u Barselonu, priča se da je prezime Gvardiola bilo ključno.



Leonardo je više okrenut italijanskom tržištu gde je dugo radio, već planira da dovede Miralema Pjanića, kao i nekoliko mlađih igrača, ali bi Gvardiola u slučaju da dođe imao neke druge ideje, poput Tijaga Alkantare koji je takođe u bliskim vezama sa Pere Gvardiolom.



Sve u svemu, priča će potrajati do leta, Gvardiola je rekao da će ostati do 2021. ali to je bilo pre pandemije. Da li će to i neizvesnost nad Sitijem promeniti njegovu odluku ostaje da vidimo