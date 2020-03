Budite "Posebni", budite Murinjo!

Korona virus uzima maha i u Engleskoj.



Do danas je testirano preko 83 hiljade ljudi dok su 6.650 pozitivna na ovaj virus uz 335 fatalnih slučajeva.



Zatvorene su škole, tržni centri, trenutno se vodi i polemika oko uvođenja policijskog časa. Najstariji su ujedno i najranjivi, organizacije pokušavaju na svaki način da im obezbede hranu, lekove i ostale uslove potrebne za koliko toliko normalno funkcionisanje.



Severnom Londonu se pridružio još jedan volonter, u pitanju je trener Totenhema Žoze Murinjo koji će pokušati da pomogne "svom" gradu. "Posebni" pomaže

My place of birth, Enfield had an extra helper for @age_uk today. Delivering essential goods to the elderly. Nice one, Jose. #THFC pic.twitter.com/fYSxTIOOoK