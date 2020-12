Budalaština - Navijači Votforda u neverici, evo ko menja Ivića!

Vladimir Ivić je dobio otkaz, govoriće u narednim godinama šta se tačno dešavalo, ali je jasno da se radi o nekoj vrsti sukoba sa Trojom Dinijem.



Rezultati definitivno nisu bili razlog jer je Votford bio među najboljim timovima lige, čak u jednom trenutku su stigli i do prvog mesta na tabeli Čempionšipa.



U svakom slučaju, postavljen je novi šef struke, a to je Ćisko Munjoz, Španac.



Sećate se ovog fudbalera?



Igrao je za rezervni tim Valensije, stigao i do prvog tima 2003. godine, a potom igrao za Betis i Levante. Najveći utisak je ostavio igrajući za Dinamo Tbilisi jer je tamo prava legenda, postigao je 62 gola.



U Gruziji je bio trener i to upravo u Dinamu iz Tbilisija. Od ove sezone je samostalno na klupi, bio je prvi trener na 11 mečeva.



Navijači Votforda su u neverici, potpuno je neverovatno da čovek sa 11 mečeva na trenerskoj klupi i to u Gruziji seda na klupu Votforda.



Neverovatno...