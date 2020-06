Bruno 'spašava' Pogbu?

Pol Pogba se vratio treninzima. Francuz je imao dosta pehova sa povredama ove sezone, što je uz njegove izjave da vaga oko odlaska iz kluba, kulminiralo velikim negodovanjem navijača.



Simpatizeri sa "Old Traforda" su našli novog 'boga' u Brunu Fernandešu, ali upravo bi Portugalac mogao biti ključ Pogbinog dužeg ostanka u klubu.



Naime, francuski internacionalac koga žele Real Madrid i Juventus ima u svom ugovoru klauzulu koja omogućava Junajted da mu produži ugovor još jednu godinu, to jest do 2022. godine.



Čelnici Junajteda se nadaju da će se kockice poklopiti, to jest da će Fernandeš i Pogba oformiti jedan od najboljih tandema u Premijer ligi, što bi možda bilo i presudno da Pogba stavi paraf i na dužu saradnju.



Ostaje da se sačeka 'restart' i vidimo kako će dvojac sarađivati na terenu.