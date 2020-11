Bruno čuva Solskjera!

Fudbaleri Mančester Junajteda pobedili su u gostima ekipu Evertona rezultatom 3:1 (2:1) u osmom kolu Premijer lige.



Heroj Junajteda bio je dvostruki strelac i asistent Bruno Fernandes, dok je prethodno vođstvo Evertonu doneo Bernard. Konačnih 3:1 postavio je Edinson Kavani u poslednjim trenucima meča.



Junajted je sada skočio na 13. poziciju sa 10 bodova, dok je Evertonu ovo treći vezani poraz i prvi ove sezone na Gudisonu, pa sa 13 bodova zauzima peto mesto.



Meč nije dobro počeo za Solskjerov tim, ponovo je odbrana lako dopustila rivalu da dođe do gola. Pikford je poslao dugu loptu, Kalvert-Luin je spušta glavom do Bernarda, koji gađa prvi ugao za 1:0. Za razliku od odbrane, u fazi napada Junajted je delovao odlučnije i konkretnije i ubrzo je to donelo rezultat. U 25. minutu, posle nekoliko dodavanja, lopta stiže levo do Šoa, koji pogađa Bruna Fernandeša pravo u trepavicu - 1:1. Nastavio je Junajted da pritiska i igra na polovini rivala i već u 32. minutu, posle slične akcije, Rašford je proigrao Bruna na levom boku, ovaj ga gađao u petercu, iako se činilo da je Englez pipnuo loptu, ispostavilo se da je Portugalac strelac za 1:2.